Cestovanie a pandémia - utrpenie cestovateľských duší

Milujem cestovanie. Ten pocit, keď sa prechádzate pomedzi ľudí v cudzej krajine a nikto vás nepozná, ochutnávate miestne jedlá, vypustíte starosti bežného dňa z hlavy sa nedá ničím vyvážiť.

Nemyslite na budúcnosť, ani minulosť, vychutnávate prítomný okamih. Vietor vo vlasoch je symbolom toho, že aj vaša duša je nespútaná a roztopašná. Niet pochýb o tom, že cestovanie je aj určitá psychohygiena. Oslobodenie sa od stresu, nátlaku okolia, práce, depresívnych myšlienok. Neraz cesty zmenia naše samotné zmýšľanie a pod vplyvom inej kultúry sa cítime aj my iní. Formuje sa aj naša osobnosť. Veľmi starostlivo selektujeme, čo si z druhej kultúry odnesieme. Odnášame si však väčšinou to dobré, tomu zlému sa snažíme vyhnúť. Pocit slobody počas cestovania a pokoj v duši je na zaplatenie. Keď sa pozeráte z oblakov na krajinu pod vami, v hlave vám víria tisíce myšlienok a prajete si nech tento pocit zotrvá počas celého života. Zažívam ho stále a dúfam, že to tak zostane.

Cestovanie a spoznávanie cudzích kultúr nás neuveriteľne napĺňa, prepája svet a neuveriteľne obohacuje. Učíme sa iným zvykom a tradíciám, ktoré sú možno omnoho krajšie ako naše. Učíme sa tiež iným jazykom a aj náš temperament sa mení, akosi sám od seba. Sme zrazu inými a nechápeme ľudí, ktorí hovoria " všade dobre, doma najlepšie". Ja osobne toto príslovie nechápem. Mne je zase najlepšie vo svete a nikdy sa mi domov nechce. Moja duša doma trpí, tak ako aj teraz počas pandémie. Sedieť doma a pozerať von oknom nie je nič pre mňa. Keď vidím tú katastrofu bez konca, ktorá stále nechce prestať, zmocňuje sa ma tiesnivý pocit, kedy sa zase vydám na cesty. Pripútanosť osoby na jedno mieste je pre každú cestovateľskú dušu utrpením.

Nie nadarmo odporúčajú psychológovia cestovať niekam aspoň na dva - tri dni každé tri mesiace, pokiaľ je to, samozrejme, možné. Jednoducho " zmeniť vzduch" je prospešné pre každého. Ja som pochopila tejto rade už veľmi dávno, preto len horko - ťažko vydržím na jednom mieste dlhšie ako pár mesiacov. Človek sa cíti ako uväznený v klietke. Nielenže som vyštudovala cestovný ruch, ale celou svojou bytosťou milujem cestovanie, je pre mňa zázrakom, a ak by som mohla strávila by som na cestách celý život.

Ostáva už iba veriť, že o chvíľku sa pohneme aj ďalej a nielen do obchodu v maske a domov. Dúfam, že sa raz spamätá turizmus z tejto tragédie, ktorá postihla celý svet, a znova sa vydáme za objavovaním nádherných zákutí zeme. Cestovanie vás privedie k sebe samým a zistíte, kto vlastne ste.

"Cestovanie je taká veda, že dovedie človeka k sebe samému". (Alber Camus)