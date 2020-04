Korona mení svet : čo nám dala a čo vzala

Od nového roka stále počúvame iba o Korone. Už by aj mohol byť koniec. Čísla sú však stále neuspokojivé. Denne stále tisícky chorých, tisícky mŕtvych. Nie je isté, kedy konečne bude koniec. Ak nejaký niekedy bude......

Áno, štáty už prinášajú miernejšie opatrenia, ale bude to aj naozaj prospešné? Chcú postupne otvoriť hranice, obnoviť turizmus, lety, reštaurácie, obchody, školy......Áno, viem, že koliečka hospodárstva a ekonomiky sa musia točiť ďalej, inak by sme si nemali za čo kúpiť chlieb, ale kam toto všetko speje? Väčšina opatrení sa už pomaly uvoľňuje, pretože už ľudia sami nevládzu žiť takýmto spôsobom. Už si všetci potrebujeme nutne vydýchnuť od tohto denno - denného stresu, nepokoja a obáv.

Ešte aj po mesiacoch, keď si stále pozerám tabuľku s počtom chorých a počtom mŕtvych mi prebieha mráz po chrbte. Prognózy lekárov a epidémiológov nie sú vôbec priaznivé. Niektorí vravia, že epidémia sa bude v pravidelných intervaloch stále opakovať, nikdy nevymizne úplne. Tieto slová sú azda najhoršie. Ako budeme žiť ďalej? Takto sa stále žiť nedá. Potrebujeme nutne záchranu v podobe vakcíny, účinného lieku, alebo zázraku. My však zázraky na počkanie tvoriť, žiaľ, nevieme.

Korona nám vzala radosť zo života, zničila a zruinovala naše plány a životy tiež. Vieme, že sme príliš "malí páni" na to, aby sme niečo dopredu plánovali. Stačí nejaká vyššia moc a všetko sa zmení v priebehu pár týždňov. Korona nám vzala nádej na lepší zajtrajšok.

Avšak stále si myslím, že treba vždy vidieť aj niečo pozitívnej v tejto strašnej situácii. Naša zem si oddýchla od náporu ľudského zaťaženia, vyčistilo sa ovzdušie, prestala globalizácia a migrácia, štáty preukázali viac - menej, že sa dokážu postarať o svojich občanov a neopustia ich, naučili sme sa žiť doma a vychutnávať si blízkych viac ako predtým. Zmobilizovali sme svoje sily a ukázali sme, že ešte nie je ľudstvo úplne stratené. Začali sme viac myslieť aj na iných, spolucítiť s nimi. Vážime si viac ako inokedy blízkosť rodiny, silné zdravie a ukazujeme aj viac spolupatričnosti tým, že si prajeme všetci len KONIEC.

Korona spojila celé ľudstvo. Minule som zahliadla v správach, že dokonca aj všetci Zástupcovia rozdielnych náboženstiev na svete sa stretli všetci pokope v Izraeli a dokázali sa spoločne modliť za koniec tejto hroznej pandémie. Kiežby nás Korona spojila ešte viac. Možno by prestali konflikty, nenávisť, zášť a budeme si viac vážiť to, čo máme. Niečo nás predsa už musí spojiť. Možno to je vyšší zámer.

Možno je na Korone a celej tejto katastrofálnej situácii niečo dobré. Ide len o to, aby sme to pochopili a akceptovali. Sú na svete veci, ktoré môžeme zmeniť, sú však veci, ktoré zmeniť nedokážeme. Môžeme ich iba akceptovať a tolerovať. Jednoducho prijať. Musíme len vedieť múdro rozlíšiť, čo vieme zmeniť a čo nie.