Jediný oficiálny deň v roku, kedy môžu muži biť ženy

Dnešok je jediný deň v roku, kedy môžu muži legálne biť nežné pohlavie.Nie, neľakajte sa, nemyslím tým nič hrôzostrašné ani anti - feministické. Myslím tým, iba klasickú Veľkonočnú šibačku :) Viete, čo jej podstatou a symbolom?

Veľká noc je židovský sviatok, nazývaný aj Pascha. Niekedy robíme tradície, ktoré ani nevieme, čo znamenajú, len ich robíme, lebo sa to tak patrí a robia to aj iní. Imitujeme rodičov, niekedy až bez vlastného zmýšľania, slepo robíme iba to, čo vidíme. Opakujeme ako stroje a žijeme masovou kultúrou a nezmyselnými tradíciami. Tým, však nechcem povedať, že Veľká noc je nezmyselná tradícia. Ja osobne ju milujem. Avšak niekedy sme zviazaní roky tradíciami, ale nevieme, ani prečo ich vykonávame. Zvláštne však? Možno sa viacerí z vás ani nezamysleli, prečo robíme to,čo robíme.

Ani ja som to dlho nevedela. Roky som to brala ako tradičnú zábavu a veselie, ktoré prislúcha sviatkom jari, ktoré mimochodom milujem :) Všetko ožíva, prebúdza sa k životu, sneh opadáva, príroda začína opäť žiť. Môžeme ju precítiť. To zlé, temné a chladné ( rozumej zima) a prichádza to dobré, svetlé. Prebúdzame sa opäť k životu. Aj vás asi viac baví život cez leto, keď svieti slnko a je krásne.Neviem sa už dočkať, kedy bude tak teplúčko, kedy si dám stoličku von na balkón a posedím si na jarnom slniečku a Veľká noc mi to podvedome evokuje v mysli.

Tradičná oblievačka, jediný deň do roka, kedy je povolené symbolické bitie žien korbáčikom od mužov pochádza zo starodávnych čias. Je symbolikou ku ukrižovaniu Krista. Pamätáte si asi všetci na film Umučenie Krista a aj na naše Písmo, v ktorom sa dozvedáme, ako Krista najprv bičovali, a až potom umučili. Veľkonočná šibačka znamená symbolicky a prenesene, že je to tiež symbolické šľahanie prútom. Veľká noc má tradície v Židovskej Pasche, ale kresťania si to prerobili podľa seba a napasovali ukrižovanie Krista na toto obdobie, ktoré však podľa Biblie aj skutočne bolo počas týchto dní. Prečo polievame ženy vodou? Odpoveď je jednoduchá, lebo voda symbolizuje život a zdravie. Muži chcú, aby sme boli zdravé a krásne po celý rok symbolickým obliatím. Klasická šibačka sa nemôže zaobísť bez týchto dvoch vecí.

Je to iba jediný deň do roka, kedy majú muži "povolené" bitie žien, ale ženy im to môžu v utorok na nasledujúci deň spokojne vrátiť :)