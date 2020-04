Netradičná Veľká noc v znamení Korony

A je tu Veľká noc! Počas týchto dní si veriaci pripomínajú potupné poníženie, utrpenie a následné zmŕtvychvstanie Mesiáša. Každý zo štátov sveta prežíva tieto dni iným spôsobom.

Obvykle v Anglicku hľadajú poschovávané vajíčka, na Filipínach imitujú ukrižovanie Krista, v USA vnímajú sviatky komerčne a pod.

Keby nepanovala Korona išli by sme počas týchto dní všetci do kostolov a modlili sa, navštevovali by sme cintoríny, hroby našich blízkych a stretávali sa všetci s rodinou, s ktorou sme sa dlho nevideli. Toto všetko však nie je možné a dôvodom, prečo to nie je možné, je ako inak Korona, ktorej sa akosi stále nechce zmiznúť z povrchu zemského aj napriek obrovskej snahe vlád a lekárov. Tak musíme prežívať toto jedinečné a slávnostné obdobie zatvorení doma. Ani polievačka nebude taká ako vždy bývala. Podľa mňa po Korone už nič nebude také ako predtým. Tradície tohto roku nemôžeme, žiaľ, dodržiavať, tak ako obvykle, no treba vždy myslieť pozitívne a vidieť svetlo aj v tme. Takéto vskutku netradičné sviatky sme tu ešte nemali, ale všetko čo sa deje v súvislosti s Koronou je netradičné. Všetko je zatvorené, štáty sú v karanténe, zatvorili sa hranice, čo som si nikdy naozaj nepomyslela, že k tomu dôjde. A vidíte, predsa k tomu došlo. Zvraty a udalosti uplynulých mesiacov sa pretavili aj do prežívania tohto jedinečného obdobia.

Dúfajme, že ďalšie budúcoročné sviatky sa budú opäť niesť v duchu tradičnosti, na ktorú sme zvyknutí. Nateraz môžeme iba počas týchto slávnostných dní meditovať, sami nazrieť do svojho vnútra a prosiť nášho Stvoriteľa, aby už konečne prestalo toto besnenie. Aby sa to príšerné temné obdobie zastavilo raz a navždy !

A pamätajme :

When we cen´t go outside, we must go inside ( pozn. keď nemôžete ísť von, tak choďte dnu". ).

Prajem požehnané a pokojné dni