Prečo nerešpektujeme nariadenia proti Korone ani vlastný zdravý rozum?

Pred Veľkou nocou boli vydané mnohé nariadenia, ktoré značne obmedzili pohyb ľudí počas tohto sviatočného obdobia. Len čo boli vyhlásené opatrenia, ľudia sa začali búriť a nerešpektujúc nič iba kritizovali a robili si po svojom.

Na druhý deň po vyhlásení zákazu pohybu z okresu do okresu, ktorý mal zamedziť šíreniu pandémie na našom Slovensku, sa ľudia akoby naschvál rozutekali všetci kade - tade. Prečo nič nerešpektujeme? Kam sa podel zdravý rozum? Naozaj chceme doplatiť na našu nezodpovednosť tým, že sa ocitneme v stave ako je teraz vojnové Taliansko, či zúbožené Španielsko?

Každý deň sa rozhodujem, či si ráno prečítam správy, čo sa nové udialo, alebo v rámci zachovania duševného zdravia to neurobím. Zvedavosť ma premôže a ja znova zapínam laptop a nové správy. Nič pozitívne, USA pochováva ľudí do masových hrobov, v Taliansku denne tisíce nových, stovky mŕtvych, Slovensku pribúdajú pacienti v rómskych osadách, a takto by som mohla menovať do rána....

Svet bojuje a bojuje proti Korone, deň čo deň, ale bezúspešne. Stále je situácia zúfalá a komplikuje sa viac a viac. Každý deň pozerám vývoj a počet nových prípadov v krajinách. Čísla neustále hrozivo narastajú. Nie je to iba zdanie. Čísla vzrastajú nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Španielsku, Nemecku, USA, Británii, Turecku. Stále sa nám nepodarilo zastaviť túto pliagu,ktorá nás všetkých ohrozuje.

Ľudia na Slovensku stále cestujú, akoby sa nič nedialo, stretávajú sa, idú navštevovať rodiny kade - tade, lebo však " sú sviatky". Áno, sú sviatky. Najvýznamnejšie dni v roku, tak poďme teraz cestovať, ponavštevovať rodiny na opačnom konci republiky a rozšírme im tento vírus. A potom ešte ponadávajme na všetky zákazy a nariadenia, aké sú obmedzujúce. Predsa sa to tak patrí.

Dnes som šla vyniesť smeti s rúškom pri svojom dome a okolo mňa šli cyklisti, ktorí sa ani len neunúvali zakryť si ústa a nos rúškom, mali ho pohodené na krku. Pochopila som, že my to ešte stále nechápeme. Nechápeme vážnosti celej situácie a stále máme tendencie zľahčovať. " Však je to chrípka". Áno, dodnes ešte niektorí odvážlivci, alebo skôr blázni (?!)tvrdia, že je to len iný druh chrípky, že aj na chrípku zomierajú ročne tisíce chorých. Áno, je to pravda, avšak neviem, či niekedy ste mohli vidieť napríklad v televízii, v médiách, vo videách, ako sú plné ulice rakiev v Taliansku a ako pochovávajú ľudí v USA do masových hrobov. Ja som to nepostrehla. Neviem, ako vy.

Rozum sa mi zastavuje nad tým, čo ešte dokážeme? Naozaj nerešpektujeme nijaké autority? Koho budeme rešpektovať? Toto konanie je proti zdravému rozumu. Koľko ľudí teraz trpí, svet sa zmieta vo veľmi krutej vojne, denne zomierajú tisícky ľudí, ale my sme akoby nevidomými.

Keď Korona raz (hádam) skončí, alebo sa aspoň pozastaví, potom môžete navštevovať svoje rodiny, blízkych, môžete cestovať, môžete si užívať život ako doposiaľ plnými dúškami. No nateraz by sme mali byť konečne zodpovednými a skromne tráviť čas doma s našimi blízkymi. Tento sviatočný čas je predsa určený práve na to.

Aspoň počas Veľkej noci v rámci zachovania pokoja by som to mala prestať čítať. Nebudem surfovať, nebudem počúvať rádio, ani zapínať telku. Radšej sa budem venovať meditáciám. Nechcem byť už viac masochistka, aspoň nie počas týchto špeciálnych dní. Naplňme svoje dni v prvom rade pokojom, nádejou, silou, meditáciami a láskou k blízkym.