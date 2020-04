Prečo nerešpektujeme nariadenia proti Korone ani náš zdravý rozum?

Pred Veľkou nocou boli vydané mnohé nariadenia,ktoré značne obmedzili pohyb ľudí počas tohto sviatočného obdobia. Len čo boli vyhlásené opatrenia, ľudia sa začali búriť a nerešpektujúc nič iba kritizovali a robili si po svojom.

Na druhý deň po vyhlásení zákazu pohyb z okresu do okresu, ktorý mal zamedziť šíreniu pandémie na našom Slovensku sa ľudia akoby naschvál rozutekali všetci kade- tade. Prečo nič nerešpektujeme? kam sa podel zdravý rozum? Naozaj chceme doplatiť na našu nezodpovednosť tým, že sa ocitneme v stave ako je teraz vojnové Taliansko, či zúbožené Španielsko?

Svet bojuje a bojuje proti Korone, deň čo deň, ale bezúspešne. Každý deň pozerám vývoj a počet nových prípadov v krajinách. Čísla neustále hrozivo narastajú. Nie je to iba zdanie. Čísla vzrastajú nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Španielsku, Nemecku, USA, Británii, Turecku. Stále sa nám nepodarilo zastaviť túto pliagu,ktorá nás všetkých ohrozuje.

Ľudia na Slovensku stále cestujú, akoby sa nič nedialo, stretávajú sa, idú navštevovať rodiny kade - tade, lebo však " sú sviatky". Áno, sú sviatky. Najvýznamnejšie dni v roku, tak poďme teraz cestovať, ponavštevovať rodiny na opačnom konci republiky a roznesme si tento vírus úplne všade, kde ešte nie je. A potom ešte ponadávajme na všetky zákazy a nariadenia, aké sú obmedzujúce. Predsa sa to tak patrí.

Rozum sa mi zastavuje nad tým, čo ešte dokážeme? Naozaj nerešpektujeme nijaké autority? Koho budeme rešpektovať? Toto konanie je proti zdravému rozumu. Koľko ľudí teraz trpí, svet sa zmieta vo veľmi krutej vojne, denne zomierajú tisícky ľudí, ale my sme akoby nevidomými.

Keď Korona skončí, potom môžete navštevovať svoje rodiny, blízkych, môžete cestovať, môžete si užívať život ako doposiaľ. No nateraz by sme mali byť konečne zodpovednými a skromne tráviť čas doma s našimi blízkymi. Tento sviatočný čas je predsa určený práve na to.

Naplňte svoje dni v prvom rade pokojom, nádejou, silou a láskou k naším blízkym-