Naša márnomyseľnosť skončila....alebo ako Korona zmenila naše hodnoty

Jedno je isté. Korona pochovala našu márnomyseľnosť. Avšak, otázkou je, na ako dlho? Márne si každú noc líhame s myšlienkou na to, že zajtra bude lepšie. Lepšie stále nie je.

Už mesiac necestujeme, trávime čas doma, sme odrezaní od sveta, nestretávame sa s ľuďmi, nežijeme spoločenským životom. Našou najväčšia spoločenská udalosť je, keď môžeme ísť raz za týždeň na nákup do obchodu, aj to rýchlo, s nikým sa nerozprávať, maska na tvár a domov! A doma nastane pol hodinová očista v podobe sprchy, umývania rúk a prania použitých vecí.

Keď oči upieram na blankýtne nebo, kde sa ešte pred mesiacom križovali lietadlá a zanechávali po sebe biele pásy, cítim, že sa niečo deje. Počujem spev vtákov, všetko je pokojné, nikde nikoho, na oblohe už nie sú lietadlá, ani ku mne nedolieha ruch z ulice. Nepočuť nič. Ticho pred búrkou? Alebo tá búrka už dávno je? To zlovestné ticho a pokoj by ma mali napĺňať pokojom, ale nedeje sa to. Deje sa pravý opak. Prečo? Lebo v hĺbke srdca viem, že toto " ticho", nie je ani náhodou pokojom.

Keď sa nad tým zamýšľam, zisťujem, že naša márnomyseľnosť nemala konca kraja. Nebolo toho už moc aj na našu Zem? Lietali sme si po svete aj na také vzdialenosti, ktoré by sme dokázali za pár hodín pohodlne prejsť autom. Stretávali sme sa denne s kamarátmi na kávičkách, ktoré vôbec neboli potrebné, len aby sme zabili nudu. Našou najobľúbenejšou nedeľnou prechádzkou, bola prechádzka po butikoch s novými módnymi trendmi. Len tak, bezcieľne, márnomyseľne. Nevážili sme si prírodu, nevážili sme si objatia s našimi rodinami, blízkymi, či priateľmi. Všetko sme brali akosi samozrejme. Na všetko sme frflali.

Dnes už samozrejmosť nie je ísť ráno do práce, stretnúť sa poobede s priateľmi, dať si obed v super reštike, poklebetiť s kamoškami, ísť neskôr na kávu poutrácať výplatu, medzičasom skočiť do fitka a večer si booknúť letenku do Paríža na predĺžený víkend. Tak veľmi nám to chýba, že sa s tým nevieme zmieriť a nevieme ako dlho ešte vydržíme

. Najväčšou ľudskou chybou je brať všetko automaticky, samozrejme. Veď predsa doba je rýchla a moderná. Naša márnomyseľnosť je na istý čas pozastavená, ktovie na ako dlho. Na pár mesiacov, alebo pol roka, rok? Nevieme. Sme v očakávaní. Sme v napätí, čo bude. Každé ráno sa zobúdzame oči upierame " hore" a v duchu si kladieme otázku, " koľko ešte"?

Korona nás možno, aspoň na istý čas, naučí ako byť pokornejšími a menej márnomyseľnými. Začneme si možno viac vážiť hodnoty priateľstva, rodiny, obchody, ľudí, výdobytky dnešnej doby, cestovania, práce, školy....

Verím, že dnes by sme najradšej všetci namiesto tejto trpkej situácie chodili normálne do práce, do školy, učili sa na štátnice, brigádovali, cestovali, ako čakali doma na to, kedy sa to skončí. Tento čas je priveľmi dlhý.....

V tejto situácii môžeme skúsiť už iba jediné:

When you can´t go outside, you can go inside.

Veľa síl