Kedy už bude koniec Korone - Apokalypse? Raz hádam vyjde opäť slnko

Už nevládzeme. Sme unavení najmä psychicky. Nezvládame to. Každý sa v duchu pýta, koľko ešte? Ako dlho ešte vydržíme? Prognózy nás strašia z každej strany.

Odvšadiaľ sa na nás valí iba " Korona". Od začiatku roka nič iné nepočúvame v správach, v rádiu, na Internete, všade iba Korona a Korona. Každý deň mi telefonujú kamarátky, s ktorými sa ani nemôžem stretnúť pri poháriku vína a prebrať naše dievčenské záležitosti:), kedy to už celé skončí. Pýtajú sa ma denne, ako ďalej, kedy už tejto Apokalypse bude koniec. Ja naozaj netuším. Chcem ich utešiť, ale neviem ako.

Hrôzostrašné a hororové scenáre mi nedajú pokojne zaspať. Kde je naša stabilita a istota? Nepochybne sme deti istôt a bezpečnosti. Keď sa rozprávam s mojou starou mamou, ktorá prežila druhú svetovú vojnu a je stále vitálna a zdravá, upokojí ma to. Ona prežila ťažšie chvíle, ako zažívame práve my. Viem, že ani ju nič nepoloží, lebo žila v neistotne, biede, chaose. My, zrazu, deti istoty a bezpečia, nevieme, čo robiť. Sme jednoducho stratení vo víre života.

Články o tom, koľko ľudí dnes zase zomrelo na ento zákerný vírus, radšej už nečítam, nepozerám ani videá z Talianska a Španielska, chcem si zachovať posledné zvyšky nádeje a viery. Tisnú sa mi slzy do očí, keď o tom musím počúvať, pretože sa to valí z každej strany. Nedá sa pred tým uniknúť. aj keď veľmi chcem.

Dnes som dostala správu od kamarátky žijúcej v turistickom raji, Antalyi v Turecku. Tam, kde som kedysi žila ( článok o živote v Turecku niekedy neskôr, ) sú zrazu prázdne ulice inokedy preplnené zvedavými turistami, prázdne opáskované pláže strážené armádou. Nikto nesmie na ne vstúpiť. Pozerám sa na fotky a na nič sa nezmôžem, iba na slzy. Apokalypsa. Mne, ako milovníčke turizmu a turistov, srdce puká, keď vidím, ako všetko zaniklo a mestá a pláže sú plné duchov a nie ľudí. Veľmi si prajem, aby opäť všade rozkvitol ŽIVOT, aby životodarná energia prúdila medzi ľuďmi, nielen tam, ale všade na svete. Teším sa na deň, keď sa ráno zobudím a privítajú ma správy na internete: " konečne sme porazili nášho nepriateľa". Vtedy si vydýchnem a budem plakať od radosti.

Nový rok 2020 nám priniesol skazu vo všetkých smeroch, doslova Apokalypsu, ktorú nejde zastaviť nijakým spôsobom. Kedy zničíme a zabijeme ten neviditeľný malý vírus, ktorý je tak veľmi životaschopný, že dokázal už zabiť tisícky ľudí?

Utešujú ma iba slová tureckého básnika Rumího:

" Sú tisíce nádejí po beznádeji, raz vyjdú mnohé slnká po temnote".

Dúfajme, že tejto temnote už bude raz a navždy čoskoro koniec.

Veľa zdravia a síl, priatelia!