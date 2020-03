Celý svet je s Vami, Taliansko!

Ako vášnivá cestovateľka som strávila istý čas aj v nádhernom a slnečnom Taliansku. Som vernou obdivovateľkou ich kultúry, flegmatickosti a prístupu k životu. A to nie je všetko! Milujem ich nekonečne dlhé piesočnaté pláže a more.

Tým, že som študovala cestovný ruch pri návšteve Talianska na mňa zapôsobila nádherná príroda, unikátna architektúra,teplučké more, nikdy nekončiace pláže. Dômyselne a perfektne rozvinutý turizmus pôsobil na mňa ako balzam na dušu. Cítila som sa tam ako v raji. Či už som dovolenku strávila na severe, alebo na juhu, vždy vo mne zanechala úžasné dojmy. Taliani sú veľmi priateľský, milý a vždy veselý národ. Úprimne s takou pohostinnosťou a otvorenosťou som sa nestretla nikde. Keď som naposledy bola v Kalábrii, povedala som si, povestné " tu sa musím vrátiť". A naozaj som sa plánovala vrátiť už túto sezónu na predmetné miesto. Ohúrila ma tyrkysová farba mora v Tropey, a keď som sa prechádzala pomedzi útulné a romantické uličky pomedzi spev temperamentných domácich, mala som pocit, že tu chcem zostať natrvalo.

Keď sa teraz pozerám na situáciu v Taliansku, ktoré mám tak veľmi rada, je to pre mňa veľká rana priamo do srdca. Miešajú sa vo mne všetky možné pocity: strach, beznádej, ľútosť, hnev....Všetky pocity, ktoré sú bežné pre človeka v takejto situácii. Najviac však prevláda ľútosť a smútok, nad tým, keď vidím, ako denne odvážajú stovky mŕtvych z nemocníc a túto pliagu nie je možné zastaviť. Prázdne uličky Milána, Bergama prezrádzajú, že niečo naozaj nie je v poriadku. Vytratil sa už aj úsmev a flegmatickosť z tvárí Talianov. Lekári pracujúci v týchto nemocniciach denne podávajú nadľudské výkony a len sa modlia, aby ešte mohli ošetrovať, čo najviac chorých. Tragédia, ktorá ich postihla sa nedá inak nazvať, len katastrofou. Aj americký hororový film je slabý odvar toho, čo sa tam deje. Denne internet zaplavujú videá nakrútené lekármi, sestričkami, redaktormi, sociálne siete zahlcujú talianski vyčerpaní medicínski pracovníci o tom, že to nezvládajú a aká je hrôzostrašná situácia v nemocniciach. Ľudia im nedokážu nijako pomôcť, ani oni sami si nevedia pomôcť. My si doma v pohodlnej karanténe ani nedokážeme predstaviť s čím tam teraz talianski pracovníci bojujú. My iba môžeme čítať a sledovať videá na internete, ktoré denne pribúdajú. Môžeme v duchu prosiť Pána, aby vám dodal silu, energiu, zdravie a vytrvalosť prekonať túto pohromu.

Môžeme byť s nimi iba v myšlienkach a na diaľku posielať veľa pozitívnej energie, sily, odvahy, čeliť tomuto zlu, ktoré nás postihlo. K Taliansku mám citový vzťah, preto sa ma tento problém bytostne dotýka. Každý večer vám, medicínski pracovníci, tlieskame a vyjadrujeme tým solidaritu a empatiu. Vy ste už teraz HRDINOVIA. Celý svet je s Vami, Taliansko!