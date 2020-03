Ako nás zmenila Korona? Prečo sme zrazu iní?

Všetci sme si rovní v období Korony, či už chcete, alebo nie. Chorobe je jedno, či ste bohatý, chudobný, či ste mladý, chorý, starý. Choroba si nevyberá. Je jedno, či sme bieli, čierni, či máme na účte milióny, alebo máme nulu.

Je jedno, akí sme, pred vírusom sme si všetci rovní. Musíme dodržiavať pravidlá hygieny, musíme nosiť rúška, musím sa umývať, sme v karanténe a iné. Korona vírus ochromil celú spoločnosť. Nielen fyzicky, ale aj po psychologickej stránke. Nielenže sa zatvorilo takmer všetko, ako školy, úrady, hranice či letiská, ale ľudia sa tiež väčšinou uzatvorili sami do seba. Pre rozlietaných scestovaných a stále " busy" ľudí je to príšerná situácia. Nemôžeme cestovať, nemôžeme ísť na kávičkové posedenia s našimi priateľmi. Spoločenský život sa zastavil. Musíme väčšinu času tráviť doma. Pre niektoré cestovateľské duše je to naozaj tragédia, ako napríklad pre mňa. Všetky cestovateľské plány som zrazu musela odložiť na " dobu neurčitú". Musíme tráviť čas väčšinou doma. Niekedy si myslím, že ak nás nezabije Korona, tak skončíme v rukách psychiatra. Pre podstatu človeka je, a najmä v dnešnej dobe, sedenie v karanténe naozaj katastrofou. Možno je táto hrozba a choroba aj priestorom pre to, aby sme viac trávili so svojimi blízkymi, počúvali jeden druhého, poupratovali si nielen doma, ale aj myseľ a dušu. Korona vírus je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako sa s tým doma popasujeme. Minule som čítala jeden článok, kedy sa kvôli hrozbe Koronavírusu a karanténnych opatrení väčšina Číňanov ocitla v karanténe doma 24 hodín so svojou partnerkou / partnerom. Hádajte, čo sa stalo? Rapídne stúpla rozvodovosť v Číne. Dúfajme, že sa to nestane na Slovensku, už tu máme dostatok rozvodov aj bez korona vplyvu. Priznajme si, celé dni stráviť doma, len s ó svojimi blízkymi značí istú ponorku, ale zase netreba z toho robiť veľkú " vedu". Práveže teraz máme ideálny čas, keď sme zatvorení doma v karanténe a máme obmedzené sociálne kontakty, na to, aby sme sa viac venovali svojím partnerom/ partnerkám, rodine. Možno Korona časy sú na jednej strane aj dobré, možno si začneme uvedomovať viac hodnotu ľudí, spoločnosti a nebudeme brať všetko, ako samozrejmosť. To, že môžeme ísť na kávu, či po chlieb vždy čerstvý do obchodu aj večer, Slováci už berú ako samozrejmosť, ani sa nad ňou nepozastavujú. Všetci sa niekam náhlia, bez cieľa, nikto nevie kam, možno práve Korona je tu na to, aby sme si uvedomili, čo robíme, aký život žijeme. Aby sme na chvíľku " zastavili" a spomalili príliš vysoké životné tempo. Aby sme sa ponorili sami do seba a nastavili si zrkadlo. Možno po týchto zlých časoch pandémie, začneme inak myslieť a prestaneme brať veci ako samozrejmosť. Dnes si kúpite letenku, zajtra letíte do Londýna, New Yorku, idete medzitým do fitka, či na stretnutie s kamoškami pri káve, ráno si objednáte taxík a idete s perfektným make- upom do lietadla, kde si na letisku dáte ešte rýchly obed a nasadnete spokojne do lietadla bez rúšok, rukavíc. Na toto sme zvyknutí a robievame to už automaticky. Plánujeme, aké pamiatky navštívime, ktoré obchody vykúpime. NO stop, stop....teraz nemôžeme žiť takýto pohodlný život. Žijeme akoby v časoch vojny. Najmä, keď sa pozrieme na štáty ako Španielsko a Taliansko. Najhrozivejší pohľad je na Taliansko. Každý deň stovky mŕtvych a čísla neustále vzrastajú. Už nestíhajú nielen nemocnice, ale ani márnice. Denno - denne nás zaplavujú správy o tom, ako zomierajú stovky ľudí. Keď sa pozerám na túto situáciu, napĺňa ma obrovským smútkom, beznádejou a tiež obrovskou empatiou a obdivom k medicínskym pracovníkom, ktorí musia v takýchto podmienkach vojny podávať stále zdravotnú starostlivosť. Vtedy už nemám chuť ani na cestovanie, ani stretávanie sa pri káve, ani chodenie do fitky, či na hodiny jógy. Už chcem iba jedno. Nech je tejto katastrofe koniec.

Mnohí ľudia si dnes vzájomne pomáhajú, šijú si rúška, pomáhajú starším s nákupom, alebo psychologickí poradcovia pomáhajú zadarmo čoraz nervóznejším a vystresovaným ľuďom pomocou telefonických hovorov. Čoraz viac, každým dňom vidím viac spolupatričnosti v spoločnosti. Keďže predchádzajúce roky, najmä v západnej spoločnosti sú poznačené kapitalizmom a do očí bijúcim nezáujmom o iných ľudí, možno práve v časoch Korony si začneme vážiť viac hodnotu ľudí a celej spoločnosti. Darmo, či chceme, či nie, choroba opravuje chyby v nás. Možno po tejto ťažkej dobe, budeme potrebovať viac psychologických pracovníkov, ale netreba strácať nádej a vieru v lepší zajtrajšok. Viete o tom, že aj stres znižuje imunitu? Prestaňme sa stresovať a radšej si navzájom pomáhajme dobrými skutkami a netrápme sa zajtrajškom. On sa o seba postará sám.

Po každom temnom období, zase vyjde slnko a budeme spokojne chodiť medzi ľudí aj na prechádzky či kávy, ale nateraz so pomáhajme a nestresujme sa navzájom. Možno je Korona iba životnou lekciou, ako začať myslieť aj na iných, nielen seba a ako si začať opäť pomáhať, ako to bolo kedysi.