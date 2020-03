Korona vírus nastavuje zrkadlo celej spoločnosti. Poďme vírus spoločne spomaliť!

Korona vírus nie je len o zdravotníkoch, chorobe, nemocniciach a liekoch. Nastavuje aj nám, celej spoločnosti, určité zrkadlo. Odráža mieru spolupatričnosti, disciplinovanosti a zodpovednosti. Nielen za seba, ale aj za iných.

Poďme teda spoločne zabrániť šíreniu tejto nákazy napríklad tým, že budeme dodržiavať pokyny kompetentných! Keď čítam sociálne siete a diskusie na rôznych fórach, prípadne počúvam debaty na tému Korona vírusu, tak sa pozastavujem nad tým, kam smeruje táto spoločnosť?

Niektorí si z toho ešte stále robia žartíky, zvesela chodia do nákupných centier, nedodržiavajú opatrenia, ktoré nariadili hygienici a vláda a napríklad, čo ma udivuje najviac, na rôznych sociálnych sieťach si pýtajú rady, kam teraz vycestovať a ako si užiť dovolenku.

Teraz? Skutočne nevidíme, čo sa deje okolo nás ? Sme zaslepení a nechceme vidieť, alebo nás to nezaujíma a všetko ignorujeme? Vidíme iba seba a svoju sebeckosť? Samozrejme, netreba šíriť zbytočnú paniku a chaos, ALE ľudia by mali byť disciplinovaní a spolupracovať. Táto situácia odráža aj mieru pokory, súcitu a spolupatričnosti, osobnej zodpovednosti voči iným ľuďom vo vašom okolí.

Žasnem nad tým, ako ešte v terajšej situácii ľudia volajú do cestovných kancelárii a pýtajú sa prečo im zrušili let do Ríma počas týchto dní a vyhrážajú sa cestovkám, prečo im zrušili let. Tieto informácie mám z overených zdrojov, keďže sama pracujem v oblasti cestovného ruchu.

Ľudia, to naozaj nevidíte, čo sa deje vo vašom okolí? Ako je na tom napríklad Taliansko, či Španielsko? Nemocnice nestíhajú, lekári kolabujú, ľudia zomierajú. A pozor! Nielen seniori, ale aj mladí ľudia. Toto nie je šírenie paniky, ide o prebudenie určitého rešpektu a pokory voči tejto chorobe. Hovorí sa, že choroba nás robí lepšími a tiež napravuje chyby v nás, ale naozaj je to tak?

Zamyslite sa nad tým, čo by sa asi stalo, keby sa situácia z Talianska presunula aj na Slovensko. Mnohí talianski lekári a Slováci žijúci v Taliansku varujú ďalšie krajiny, aby nepanikárili, ale tiež aby nepodcenili situáciu,ako to urobili Taliani.

Čítať na sociálnych sieťach vyjadrenia talianskych lekárov, ktorí prežívajú " vojnu" na severe Talianska nenechá nikoho chladným. A núti nás zamyslieť sa nad otázkou, čo tejto spoločnosti chceme aj dávať a nielen z nej brať. Ja som tiež cestovateľka telom aj dušou, môj život znamená cestovanie a spoznávanie nových krajín, ale v tejto situácii som opatrná a obozretná, mám náležitý rešpekt voči situácii. Áno, aj ja som zrušila viaceré naplánované cestovateľské aktivity počas tohto mesiaca, ale myslím, že to nie je až taká veľká obeta a chcem mať čisté svedomie. Správať sa zodpovedne. Keď vidím ako určití provokatéri na sociálnych sieťach pridávajú teraz fotografie z cestovania a prázdnych lietadiel a podporujú ľudí v cestovaní s množstvom sarkazmu, cítim, že táto spoločnosť je viac prehnitá ako kedykoľvek inokedy. Kde sa stratila ľudskosť?

Až krízové situácie preveria osobnosť ľudí, nastavia zrkadlo spoločnosti, v ktorej žijeme. Presne toto isté sa stalo aj so Slovenskom. Keď boli vládou a hygienikmi vydané opatrenia na home office práce, aby ľudia nešírili zbytočne nákazu ďalej, tak zobrali svoje deti a šli si posedieť na kávu do obchodných centier, prípadne s deťmi na ihriská. Najnovšie určitý pán cestoval vlakom z Čiech na Slovensko, viditeľne veľmi chorý, kýchajúci, kašľajúci, až takým alarmujúcim spôsobom, že posádka zavolala sanitku. Je toto naozaj zdravý rozum alebo iba neschopnosť domyslieť dôsledky svojich činov?

Samozrejme, viem, že v každej spoločnosti sa pohybujú aj antisociálne cítiaci jedinci, ktorí stále majú potrebu ironizovať, prípadne zvrhnúť celý chod zabehnutej spoločnosti, ale robiť tieto veci v súčasnej situácii, kedy vláda SR vydala mimoriadnu situáciu, je naozaj viac ako nezodpovedné a bezohľadné voči iným.

V Taliansku sú špičkové nemocnice, vynikajúci lekári a štát ma veľmi dobre rozvinutý zdravotnícky systém, pouvažujte nad tým, čo by sa stalo, keby sa situácia z Talianska zopakovala aj na Slovensku. Sme naozaj tak vybavení ako Taliani? Máme toľko zdravotníckych pracovníkov, nemocníc, peňazí, ochranných pomôcok ako oni? Každý si musí odpovedať sám. Tu nejde len o rozšírenie samotnej choroby, ale aj o zdravie celej populácie a tiež ekonomiku. Čím dlhšie tu bude vírus zúriť, tým viac aj naša ekonomika poklesne.

Nemyslite si, že táto situácia sa nás netýka a my môžeme mávnuť rukou. Nepodceňujte situáciu, konajte v súlade s nariadeniami vlády a kompetentných orgánov. Ak naozaj odporúčajú, ak je to možné, netreba cestovať, ale radšej zostať doma, tak to, prosím tak urobte. Doma môžete robiť aktivity, ktoré ste predtým nerobili, napríklad upratať dom na Veľkú noc, pripraviť sa na tento slávnostný čas, stráviť čas so svojou milovanou rodinou, posedieť si pri dobrej večeri, čítať knihy, ktoré máte roky v poličke, sledovať situáciu v TV, nemusíte hneď cestovať. Obetujme niečo teraz a staňme sa zodpovednými a disciplinovanými. Určite o niekoľko týždňov budete môcť opäť vykonávať aktivity, ako predtým, cestovať, užívať si víkendy so svojou rodinou návštevou u príbuzných, ale pár týždňov preventívne ostaňte doma. Spomaľme nárast epidémie na Slovensku aj tým, že zbytočne nebudeme podceňovať situáciu.

Čo môžem ja urobiť na zastavenie epidémie?

- nebudem chodiť bez rúška na tvári

- nebude sa stýkať s priateľmi, obmedzím sociálne kontakty

-nebudem cestovať, len v prípade ak je to naozaj nevyhnutné

-budem sa pravidelne umývať, najmä ruky a tvár dezinfekciou

-nebudem šíriť paniku a stres

-budem DOBRE informovaný vládou a kompetentnými hygienikmi

- pri podozrení na vírus,alebo akúkoľvek chorobu, ostanem doma v domácej KARANTENE

-idem do obchodu len po nevyhnutné veci, raz do týždňa a len jedna osoba v domácnosti

-stravujem sa zdravo

Takže sa riaďte pokynmi lekárov, epidemiológov a kompetentných a nepodceňujte. Buďme zodpovední, buďme ľuďmi.